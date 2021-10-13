Под Нижним Тагилом неизвестные подожгли садовый домик москвича

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

11 октября поздним вечером на территории коллективного сада «Цементник», который расположен под Нижним Тагилом, вспыхнул пожар. Как оказалось, горела дачный домик общей площадью 12 квадратных метров. Известно, что его владелец проживает в Москве, об этом пишет местное издание TagilCity.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 21.11 по местному времени. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, шесть человек личного состава. Пожар потушен в течение трех минут, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

По предварительной версии, дом подожгли неизвестные злоумышленники, на месте происшествия были обнаружены следы горючего вещества. Напомним, ранее стало известно, что уральские спасатели продолжают тушить тлеющий торфяник под Екатеринбургом. За минувшие сутки они потушили 1,6 гектара. На утро 13 октября сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 5,4 гектара.