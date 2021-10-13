В Екатеринбурге на все выходные закроют парковку на площади 1905 года

На ярмарке будут продаваться хлеб, блинчики, пироги, булочки, коврижки, ватрушки и шаньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 16 и 17 сентября закроют парковку на площади 1905 года. Там пройдет ярмарка, сообщает сайт мэрии.

- Горожане и гости мегаполиса смогут в одном месте купить разнообразные овощи и фрукты, молочные продукты, мясные деликатесы, различные дары моря, а также сладости и мед, - говорится в сообщении.

Кроме того, на ярмарке будут продаваться хлеб, блинчики, пироги, булочки, коврижки, ватрушки и шаньги. Можно будет купить пряники, сладкие сувениры и чай.

Помимо этого, будет представлена теплая одежда: жилеты, туники, кофты, пончо, варежки, носки, шапки и шарфы. На прилавках будут лежать сувениры из кожи и ткани, бересты и дерева, вязаные вещи, обереги и куклы ручной работы.

Парковка будет закрыта с 00:00 субботы до 19:00 воскресенья. Оставить машину можно будет на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского.

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