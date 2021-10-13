В переулке Базовом образовалась огромная пробка из-за массовой аварии

Обстоятельства массовой аварии выясняют инспекторы ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в переулке Базовом, утром, 13 октября, автомобилисты встали в огромную пробку из-за массовой аварии. Затор растянулся на несколько километров в сторону Сибирского тракта. По данным ГИБДД, ДТП произошло недалеко от здания на Базовом, 10.

- По предварительным данным произошло столкновение трех транспортных средств. Один из водителей не справился с управлением, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИББД.

В массовой аварии пострадал один из водителей. Прибывше на место медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и ушибленную рану затылка.

Фото: Яндекс.Карты

Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

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