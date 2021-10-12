В Екатеринбурге на вокзале задержали женщину, находившуюся в федеральном розыске

Во время проверки выяснилось, что 38-летняя женщина из ХМАО была уже дважды судима за кражи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале задержали женщину из Нефтеюганска, которая находилась в федеральном розыске. Все случилось в ночь на 11 октября, наряд полицейских заметил пассажирку, которая, будучи нетрезвой, вызывающе себя вела и громко выражалась нецензурной бранью.

На требование прекратить нарушение общественного порядка женщина не отреагировала. Нарушительница была доставлена в дежурную часть и привлечена к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство», - отметили в транспортной полиции по УрФО.

Во время проверки выяснилось, что 38-летняя женщина из ХМАО была уже дважды судима за кражи. А в настоящее время ее разыскивала полиция Сургута из-за совершения аналогичного преступления и даже объявила ее в федеральный розыск. Известно, что задержанная будет передана инициатором розыска.