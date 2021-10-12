Житель Екатеринбурга отправится на 7 лет в колонию строгого режима за дачу взятки

Мужчина пытался дать взятку в 300 тысяч рублей следователю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Элданиза Мурадова приговорили к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 1,5 миллиона рублей за дачу взятки следователю. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

10 апреля 2021 года Мурадов сдавал теоретическую часть экзамена на права в здании МРЭО УГИБДД ГУ МВД по региону. У мужчины заметили устройство, с помощью которого он мог получать информацию. Это могло попадать под статью 138.1 УК РФ (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Информацию передали в полицию.

Позже Мурадов пришел на допрос к следователю. Он боялся, что на него могут завести уголовное дело и решил дать взятку, чтобы этого не произошло. Он предложил сотруднику 300 тысяч рублей за отказ от возбуждения дела. Следователь объяснил Мурадову, что за это следует ответственность. Однако осужденный настаивал на передаче денег и предложил следователю встретиться 11 апреля 2021 года на парковке торгового центра.

Сотрудник доложил об этом начальству и согласился участвовать в спецоперации. После передачи денег Мурадова задержали. Осужденный не отрицал произошедшее. Однако на судебном заседании он сказал, что передал следователю не взятку, а досрочно оплатил административный штраф.

Мурадова признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере). Приговор пока не вступил в силу.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка