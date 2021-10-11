Врач Александр Соловьев раскритиковал концерт Zivert в «Экспо» из-за игнорирования антиковидных ограничений

Врач объясняет, что в последнее время тяжелых больных становится все больше Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач лабораторной диагностики из Свердловской области раскритиковал концерт певицы Zivert, который прошел накауне в «Екатеринбург-Экспо». По словам эксперта, многие посетители игнорировали антиковидные ограничения, создавали огромные очереди и разгуливали по залу без масок. Александр Соловьев, опираясь на слова полпреда УрФО Владимира Якушева, сообщил, что в регионе занято 95% коек для зараженных.

- Свердловская область на предпоследнем месте по вакцинации. По состоянию на 10 октября в области количество тяжелых больных в ковидных госпиталях больше, чем в любой другой день эпидемии, — 957 человек! И 435 на ИВЛ — это тоже самый большой показатель, - рассказал «КП-Екатеринбург» сам Александр Соловьев.

Врач объясняет, что в последнее время тяжелых больных становится все больше, а их состояние стремительно ухудшается до критического. При этом за последние две недели в регионе от COVId-19 скончались уже 590 человек.

Александр Соловьев призывает оперштаб до введения QR-кодов взять под пристальный контроль проведение всех массовых мероприятий и организовать контроль за соблюдением всех обязательных антиковидных мер.