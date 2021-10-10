Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 октября 2021 10:46

В Первоуральске выставили на продажу горнолыжный комплекс за 22,5 миллиона

В зимний сезон на горе Теплой работает пункт проката и парковка на 400 мест
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Гора Теплая - одно из самых популярных мест для катания в Свердловской области. Фото: официальная группа ГЛК во «ВКонтакте»

Гора Теплая - одно из самых популярных мест для катания в Свердловской области. Фото: официальная группа ГЛК во «ВКонтакте»

В Первоуральске выставили на продажу горнолыжный комплекс «Гора Теплая» за 22,5 миллиона. В объявлении говорится, что комплекс включает в себя четыре трассы, ратрак, снегоуплотнительную машину и системы искусственного оснежения.

- На горнолыжном комплексе работает персонал, проходящий ежегодное обучение и повышение квалификации. Площадь арендуемых земельных участков позволяет расположить на них гостиничный комплекс, домики и бани, - говорится в объявлении.

Также на горе есть парковка на 400 мест.