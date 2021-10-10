В Первоуральске выставили на продажу горнолыжный комплекс за 22,5 миллиона

Гора Теплая - одно из самых популярных мест для катания в Свердловской области. Фото: официальная группа ГЛК во «ВКонтакте»

В Первоуральске выставили на продажу горнолыжный комплекс «Гора Теплая» за 22,5 миллиона. В объявлении говорится, что комплекс включает в себя четыре трассы, ратрак, снегоуплотнительную машину и системы искусственного оснежения.

- На горнолыжном комплексе работает персонал, проходящий ежегодное обучение и повышение квалификации. Площадь арендуемых земельных участков позволяет расположить на них гостиничный комплекс, домики и бани, - говорится в объявлении.

Также на горе есть парковка на 400 мест.