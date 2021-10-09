Рефтинский вошел в лидеры антирейтинга самых грязных городов России

Лидером антирейтинга стал Норильск, на него приходится один миллион и 875 тысяч тонн вредных веществ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поселок городского типа Рефтинскй из Свердловской области попал в антирейтинг самых грязных населенных пунктов. По данным главы Росприродназдора в сфере природопользования, там выбрасывается 230 тысяч тонн вредных веществ, по этому показателю он находятся на пятом месте среди городов всей страны.

- Во время проверок предприятия обычно укладываются в нормативы по выбросам. По отдельности. Но их нахождение на одном пятачке дает вот такую картину загрязнения. Кроме того, мониторинг источников выбросов должен быть постоянным, а не только во время проверок, - отметила Светлана Радионова на своей странице в Instagram.

Лидером антирейтинга стал Норильск, на него приходится один миллион и 875 тысяч тонн вредных веществ. Также в «топ» вошли Череповец, Новокузнецк и Липецк, Междуреченск, Магнитогорск и другие.