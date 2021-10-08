В больнице Нижнего Тагила начали проверку после отказа в помощи пенсионерке с переломом

Сейчас пенсионерка ждет операцию в другой больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в Демидовской больнице организовали внутреннюю проверку. Это произошло после сообщений о том, что пенсионерке отказали в медицинской помощи с переломом, сообщает TagilCity.ru.

Родственники пенсионерки рассказали, что обратились в больницу 4 октября 2021 года. У женщины болела нога от области таза до колена. Пожилой женщине сделали рентген таза, на распухшее колено не обратили внимание.

После консилиума врачи решили, что у пациентки остеохондроз и отправил ее лечиться домой. Медики Демидовской больницы заявили, что ей не нужно хирургическое вмешательство. При этом родственники утверждают, что нзаведующий отделением гнойной хирургии Денис Левченко разговаривал с ним на повышенных тонах.

Позже родственники вызвали скорую, медики которой госпитализировали пенсионерку в городскую больницу №4. Там женщине поставили диагноз «перелом бедровой кости». Сейчас пенсионерка ждет операцию.