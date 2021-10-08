Ребенку из Камышлова, получившему травму в аквапарке, выплатят 100 тысяч рублей

После травмы в аквапарке у малыша был испуг и болела нога Фото: Алексей БУЛАТОВ

Малыш из Камышлова получил резаную рану стопы, катаясь на детских водных аттракционах, когда с родителями отдыхал в аквапарке Тюмени в сентябре 2020 года. Ребенку оказали медицинскую помощь в больнице города, но после этого он еще долго проходил лечение.

- Впоследствии ребенок проходил длительное амбулаторное лечение, сопровождавшееся сильными болевыми ощущениями и испугом, на месте полученной травмы остались шрамы. Родители ребенка, действуя в интересах несовершеннолетнего, обратились с претензией к ООО «Аквапарк» с целью урегулирования досудебного спора, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Однако в аквапарке претензию проигнорировали. Тогда папа малыша обратился в суд с иском о защите прав потребителей и взыскании компенсации морального вреда на сумму 100 тысяч рублей. К ситуации также подключилась прокуратура.

Камышловский районный суд взыскал с аквапарка компенсацию морального вреда на сумму 40 тысяч рублей. Но прокуратура сочла, что при назначении компенсации не все факторы были учтены, а размер компенсации недостаточен и подала апелляцию.

В итоге Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и взыскал компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.