В Верхней Пышме волонтеры поискового отряда разыскивают 37-летнего мужчину

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Верхней Пышме волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают пропавшего 37-летнего Руслана Марсовича Мухамедьянова. Последний раз мужчина выходил на связь 23 сентября, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 178 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, черные волосы. Особые приметы: на тыльной стороне правой руки тату в виде «иероглифов», - отмечают поисковики.

На момент исчезновения был одет в куртку черного цвета с капюшоном, джинсы темно-синего цвета, кроссовки серого цвета, шапку темного цвета с рисунком в виде ромбов бело-серо-черного цвета.

Если вы знаете, где может находиться Руслан Мухамедьянов, сообщите любую информацию руководителю отряда по номеру 89120379790. Также поисками мужчины занимается МО МВД России «Верхнепышминский», сведения о пропавшем можно передать по телефону 8 (34368) 5-43-44.