Пассажир рейса «Екатеринбург-Анталья» устроил дебош в аэропорту

Нарушителя доставили в дежурную часть линейного отдела и составили административный протокол Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском аэропорту «Кольцово» 58-летний нетрезвый мужчина устроил дебош при посадке на рейс из уральской столицы в турецкую Анталью. Сотрудники воздушной гавани, не справившись с буйным пассажиром, были вынуждены обратиться в дежурную часть Линейного отделения МВД России с просьбой прислать наряд полиции.

- Транспортными полицейскими был установлен пассажир, нарушавший общественный порядок. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, выражался нецензурной бранью, мешал остальным пассажирам и не реагировал на требования бортпроводников занять свое место, - отметили в транспортной полиции по УрФО.

Нарушителя доставили в дежурную часть линейного отдела и составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».