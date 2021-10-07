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Общество7 октября 2021 15:47

Пассажир рейса «Екатеринбург-Анталья» устроил дебош в аэропорту

Мужчина громко ругался и мешал другим людям
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Нарушителя доставили в дежурную часть линейного отдела и составили административный протокол

Нарушителя доставили в дежурную часть линейного отдела и составили административный протокол

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском аэропорту «Кольцово» 58-летний нетрезвый мужчина устроил дебош при посадке на рейс из уральской столицы в турецкую Анталью. Сотрудники воздушной гавани, не справившись с буйным пассажиром, были вынуждены обратиться в дежурную часть Линейного отделения МВД России с просьбой прислать наряд полиции.

- Транспортными полицейскими был установлен пассажир, нарушавший общественный порядок. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, выражался нецензурной бранью, мешал остальным пассажирам и не реагировал на требования бортпроводников занять свое место, - отметили в транспортной полиции по УрФО.

Нарушителя доставили в дежурную часть линейного отдела и составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».