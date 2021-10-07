В Екатеринбурге предложили построить второй железнодорожный вокзал

Концепцию представили на форуме 100+ TechnoBuild. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На международном форуме 100+ Technobuild представили, как будет развиваться Втузгородок в Екатеринбурге. Новый микрорайон в нем получит название «Большой Университетский». Для развития территории девелоперы планируют превратить бывшую промышленную зону в территорию жилой застройки.

- Также здесь реконструируется школа. Будет огромный школьный кластер на 1500 учащихся, - рассказывают представители компании-девелопера на стенде. – Для бывшей поликлиники мы построили новое здание.

Кроме того тут предлагают построить транзитные улицы, проложить маршруты движения общественного транспорта, возвести жилые комплексы бизнес-класса... Но одно из самых любопытных предложений – превратить железнодорожную станцию Шарташ в полноценный второй железнодорожный вокзал Екатеринбурга.