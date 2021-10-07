В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД в гражданском провели рейд по маршруткам

Следом за маршрутками ехали машины, которые также фиксировали нарушения. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по маршруткам № 012. Полицейские надели гражданскую одежду и притворились обычными пассажирами. Так они фиксировали нарушения, которые допускают водители, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.

- За два часа негласного контроля выявлено два нарушения правил дорожного движения, в том числе разговор по телефону во время движения, - говорится в сообщении.

За два часа сотрудники ГИБДД выявили два нарушения ПДД. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Кроме того, следом за маршрутками ехали машины, которые также фиксировали нарушения. Также автобусы проверяли на конечной остановке. За рейд сотрудники ГИБДД осмотрели больше десяти маршруток и нашли три неисправности. Среди них были неработающие световые приборы и неисправность тормозной системы.

Сотрудники Госавтоинспекции возбудили на нарушителей административные производства. Автобусу с неисправными тормозами запретили выполнять маршруты, пока их не починят.

За рейд сотрудники ГИБДД осмотрели больше десяти маршруток и нашли три неисправности. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

С начала 2021 года сотрудниками сотрудники ГИБДД провели больше 10 негласных проверок. За эти рейды 32 водителей привлекли к административной ответственности. При наблюдении за дорожным движением составили 1 950 административных материалов. Кроме того, из-за неисправностей на штрафную стоянку поставили восемь автобусов.

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