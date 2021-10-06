В Югре разыскивают свидетелей крупного пожара на трассе Ивдель-ХМАО

За любую информацию гарантируется вознаграждение в один миллион рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Манскийском автономном округе разыскивают очевидцев происшествия, которое произошло в ночь на 4 октября на трассе Ивдель — ХМАО. По предварительным данным, на третьем километре загорелись четыре грузовых автомобиля, один легковой и микроавтобус, все машины выгорели дотла. Об этом пишет ugra-news.ru.

- Известно, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. Полностью сгорели три грузовика Renault и один Volvo, микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль Hyundai, - передает издание.

В тушении возгорания принимали участие 11 спасателей МЧС и четыре единицы техники. Теперь идет поиск лиц, которые могут быть причастны к этому происшествию. За любую информацию гарантируется вознаграждение в один миллион рублей. Свидетелей ищет собственник поврежденного имущества.

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