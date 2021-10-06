В Алапаевске мужчина вырвал у школьника из рук телефон и убежал

Ущерб составил больше 10 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске 36-летний местный житель на улице вырвал из рук у 10-летнего школьника смартфон и убежал. Об этом сообщает МО МВД России «Алапаевский».

- Проходя по аллее, вдоль многоквартирного дома по улице Братьев Серебряковых, мальчишки смотрели видео на телефоне, - говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем 30 сентября 2021 года. Школьники пытались догнать грабителя, но не смогли. Мальчик, у которого украли телефон, рассказал об этом маме. Родитель обратилась в полицию. Ущерб составил больше 10 тысяч рублей.

Стражи порядка изучили запись с камер видеонаблюдения. Также они сравнили ее с фотоучетом. Полицейским удалось установить личность грабителя.

Подозреваемым оказался неработающий местный житель. Раньше он уже был судим за имущественные преступления и за незаконный оборот наркотиков. Мужчину задержали у него дома. Он признал свою вину.

Полицейским подозреваемый рассказал, что успел продать украденный телефон и потратить вырученные деньги. Однако правоохранители нашли и изъяли смартфон.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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