В Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик

Ребенок пропал 5 октября в Ленинском районе. Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ»
В Екатеринбурге волонтеры и полиция ищут 13-летнего мальчика Дениса Бисерова. Об этом сообщает поисковый отряд «ПРОРЫВ».
Ребенок пропал 5 октября в Ленинском районе. На момент исчезновения на нем была черная кофта с капюшоном с белой надписью «КАРРА», черные утепленные спортивные штаны и темные кроссовки.
Приметы:
Рост: 150 сантиметров
Телосложение: худощавое
Глаза: карие
Волосы: светло-русые
Особые приметы: царапина на лбу по центру
У мальчика в центре лба есть царапина. Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ»
Волонтеры просят всех, кому что-то известно о местонахождении мальчика, позвонить по телефону 8 900 044 02 20. Также можно обратиться в УМВД по Екатеринбургу ОП № 5 по телефону 8 (343) 356-42-05.