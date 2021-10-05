В Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик

Ребенок пропал 5 октября в Ленинском районе. Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ»

В Екатеринбурге волонтеры и полиция ищут 13-летнего мальчика Дениса Бисерова. Об этом сообщает поисковый отряд «ПРОРЫВ».

Ребенок пропал 5 октября в Ленинском районе. На момент исчезновения на нем была черная кофта с капюшоном с белой надписью «КАРРА», черные утепленные спортивные штаны и темные кроссовки.

Приметы:

Рост: 150 сантиметров

Телосложение: худощавое

Глаза: карие

Волосы: светло-русые

Особые приметы: царапина на лбу по центру

У мальчика в центре лба есть царапина. Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ»

Волонтеры просят всех, кому что-то известно о местонахождении мальчика, позвонить по телефону 8 900 044 02 20. Также можно обратиться в УМВД по Екатеринбургу ОП № 5 по телефону 8 (343) 356-42-05.