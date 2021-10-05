Свердловской области дадут 60 млн рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора

На Урале мусоросортировочные комплексы есть в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Алапаевске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловской области дадут субсидию в 60,5 миллиона рублей на покупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Заявку на субсидию поддержало Минприроды. Теперь по распоряжению правительства регион получит деньги на покупку четырех тысяч контейнеров в 2021 году.

- Главными критериями отбора было наличие в регионе утвержденной территориальной схемы обращения с отходами производства и наличие действующих объектов обработки и утилизации мусора, - говорится в сообщении департамента информационной политики.

На Урале мусоросортировочные комплексы есть в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Алапаевске. Их общая мощность составляет больше 200 тысяч тонн в год. При этом утилизацией твердых коммунальных отходов занимаются в регионе 50 организаций.

Кроме того, в Свердловской области хотят построить еще 12 комплексов по сортировке мусора мощностью ,4 миллиона тонн в год. Их планируют возвести к 2030 году в рамках нацпроекта «Экология». Также построят объекты утилизации общей мощностью более 600 тысяч тонн в год.

Раздельную сортировку мусора начали вводить на Урале с 1 июля 2020 года. Участниками проекта стали 10 муниципальных образований и 15 образовательных учреждений. Дуальный сбор отходов внедрили 30 управляющих организаций. Сейчас работа по раздельному сбору мусора ведется в 34 городах региона. Полностью перевести потребителей на новую систему обращения с отходами в Свердловской области планируется в 2024-2025 году.

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