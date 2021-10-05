В Свердловской области полицейские спасли заблудившегося в лесу дедушку и подарили ему GPS

Родственники дедушки выразили искреннюю благодарность представителям МВД Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В поселке Большой Исток 82-летний Леонид Пантилеевич рано утром ушел за грибами и заблудился. Тревогу забила жена пожилого мужчины. Около семи часов вечера она пошла в отделение и попросила сотрудников полиции найти ее мужа. Ситуацию осложняло то, что мужчина страдает потерей памяти и уйти мог куда угодно.

- Личный состав подразделения в количестве 30 человек был поднят по тревоге. Тщательная проверка местности вскоре дала положительный результат. Леонида Пантелеевича живого и здорового, но порядком продрогшего, силовики обнаружили в лесопарковой зоне недалеко от аэропорта Уктус, куда он забрел в надежде выйти на дорогу, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Дедушку отвезли домой и подарили ему прибор GPS, чтобы он больше не терялся, уходя по грибы. Сам пенсионер пообещал полицейским, что больше подобное не повториться.

Валерий Горелых отметил, что с начала 2021 года Свердловские полицейские нашли уже 299 человек, находившихся в розыске.