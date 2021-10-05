В Свердловской области прокуратура нашла нарушения в организации подключения тепла

Жители региона жалуются на холодные батареи в прокуратуру Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуру Свердловской области на горячую линию по возможным нарушениям температурного режима во время подачи отопления за 10 дней поступило 216 обращений. По всем им специалисты провели проверку и выявили многочисленные нарушения.

- В ходе проверок прокурорами выявлены многочисленные нарушения, связанные с организацией теплоснабжения на территории муниципальных образований, факты ненадлежащей работы управляющих организаций по подготовке к отопительному сезону и запуску систем отопления в многоквартирных домах, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

За прошедшую неделю сотрудниками прокуратуры внесено 17 представлений в органы местного самоуправления, теплоснабжающие организации и управляющие компании региона. После этого в Серове восстановлено теплоснабжение трех многоквартирных домов и в Тугулымском районе устранены нарушения при подаче тепла в четыре многоквартирных дома. Кроме того, пресечены факты несвоевременного реагирования управляющей организации на поступившие заявки жителей в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

Напомним, телефон «горячей линии» по вопросам нарушения законодательства в сфере ЖКХ во время отопительного сезона 8 (343) 376-82-61.