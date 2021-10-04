На Урале в столкновении двух легковушек пострадала молодая мама с пятилетним сыном

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области в столкновении двух легковушек пострадала 25-летняя девушка вместе со своим пятилетним сыном. Авария произошла на перекрестке автодороги «Камышлов - Сухой Лог - Порошино». Прибывшие на место автоинспекторы установили, что 44-летний водитель Mazda при повороте не предоставил преимущество Lifan.

- Пострадала девушка-водитель автомобиля «Лифан» и ее сын, который находился в автомобиле на переднем пассажирском сиденье справа в детском удерживающем устройстве. Обоим пострадавшим назначено амбулаторное лечение, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

Виновник аварии объяснил полицейским, что во время поворота его ослепило солнце, поэтому он не видел движущийся автомобиль. Оба водителя в момент ДТП были пристегнуты, оба трезвы. На водителя Mazda составили протокол за непредоставление преимущества в движении транспортному средству.