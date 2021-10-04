Полицию Нижнего Тагила атаковали родители, прочитавшие фейк о разгуливающем в городе маньяке

Родители звонят в полицию, поверив недостоверной информации рассылаемой по чатам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции едва успевают отвечать на звонки встревоженных родителей. Все дело в том, что их напугала информация о разгуливающем по городу маньяке, которую активно рассылают по родительским чатам.

- Скоропалительная рассылка непроверенной информации в родительских чатах спровоцировала волну звонков в полицию о якобы разгуливающем по городу маньяке, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». - Хотелось бы предостеречь жителей от распространения подобного рода информации, а родителям лишний раз напомнить детям о правилах поведения и личной безопасности во время нахождения на улице.

Рассылка по родительским чатам началась после инцидента с несовершеннолетней девочкой. Школьница сначала во время прогулки выключила телефон после разговора с отцом, а затем включила и сообщила, что находится далеко от дома и ничего не помнит. Дома она пожаловалась на головную боль и тошноту, поэтому была отправлена на обследование в медучреждение. Папа девочки обратился в полицию.

- В ходе проверки, организованной по обращению отца девочки в отделе полиции № 20, инспекторы ПДН опросили самого заявителя и ребенка. На данный момент никаких подтверждений о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней не имеется, - рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Также там добавили, что по результатам проверки будет принято обоснованное решение.

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