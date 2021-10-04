В Екатеринбурге пристроят спа-комплекс к аквапарку «Лимпопо»

Площадь второй очереди составит 3,1 тысячи квадратных метров. Фото: проектно-строительная компания «Бау Микс»

Аквапарк «Лимпопо» планирует пристроить вторую очередь в Екатеринбурге. Там появится термальный комплекс. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы.

Фото: проектно-строительная компания «Бау Микс»

Проект спа-комплекса подготовила проектно-строительная компания «Бау Микс». Застройщиком выступит ООО «КИТ Екатеринбург». Компания уже опубликовала проектную документацию.

Фото: проектно-строительная компания «Бау Микс»

Во второй очереди аквапарка расположится оздоровительный центр. Также там построят термальный комплекс и два бассейна. Площадь второй очереди составит 3,1 тысячи квадратных метров.

Фото: проектно-строительная компания «Бау Микс»

Аквапарк «Лимпопо» расположен на улице Щербакова, 2. Он работает с 2005 года. Его площадь составляет восемь тысяч квадратных метров. На территории расположены 12 бассейнов.