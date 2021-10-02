В Североуральске пенсионерка подарила мошенникам 780 тысяч рублей

Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске 67-летняя женщина перевела на «безопасные» счета мошенников 788 тысяч рублей. Об этом сообщает городское ОМВД.

- Полицейские установили, что на сотовый телефон пострадавшей позвонил неизвестный и, представившись следователем, сообщил, что в отношении нее проводятся мошеннические действия, - говорится в сообщении.

Лжеследователь перевел звонок якобы на службу безопасности банка. Там пенсионерке мошенники сообщили, что якобы произошла утечка ее данных, и кто-то оформил на ее имя кредиты в разных банках. Злоумышленники предложили женщине обезопасить себя и взять кредит на максимально возможную сумму и перевести эти деньги на «безопасные» счета.

Кроме того, собеседники убедили пенсионерку, что нужно соблюдать полную конфиденциальность их разговора. Жительница Североуральска доверилась аферистам и выполнила все их указания. Она оформила несколько кредитов и обналичила сбережения.

Пожилая дама пыталась перевести деньги через банкомат в одном из магазинов города. На нее обратили внимание кассиры магазина. Они спросили у женщины, не мошенникам ли она переводит деньги. Пенсионерка ответила отрицательно и ушла переводить деньги в другое место.

После этого пенсионерке позвонил лжеследователь. Он сказал, что теперь все точно будет хорошо. Женщина рассказала о случившемся своему сыну. Он уже объяснил, что ее обманули мошенники.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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