В Екатеринбурге молодой человек ограбил пенсионерку прямо в автобусе

Все произошло 28 сентября в общественном транспорте, который ехал по улице Ангарской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 32-летний молодой человек ограбил пожилую 70-летнюю женщину, когда они вместе ехали в одном автобусе. Все произошло 28 сентября в общественном транспорте, который ехал по улице Ангарской в сторону остановки «Хладокомбинат». Мужчина неожиданно подошел к пенсионерке, вырвал из ее рук мобильный телефон, после чего сбежал. Ущерб оценили в 19 тысяч рублей.

- Полицейские быстро установили место нахождения злоумышленника и задержали его. Подозреваемый дал признательные показания. С него отобрана явка с повинной. Похищенное устройство изъято и возвращено законному владельцу, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Молодому человеку, которого раньше уже судили за кражу, грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос, заключать ли злоумышленника под стражу или нет.