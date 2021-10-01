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Общество1 октября 2021 16:00

В Нижнем Тагиле сдали уже 11 дорог, отремонтированных по проекту «БКД»

Накануне в эксплуатацию ввели Серебрянский тракт
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Единственным проектом, который перейдет на 2022 год, станет мост на улице Циолковского

Единственным проектом, который перейдет на 2022 год, станет мост на улице Циолковского

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сдали в эксплуатацию уже 11 объект, который отремонтировали в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Движение открыли по обновленному Серебрянскому тракту. Планируется, что в ближайшее время пройдет отсмотр участка на улице Энтузиастов.

- В настоящее время работы ведутся еще на четырех объектах, включенных в национальный проект в 2021 году. Среди них дороги на улицах Карла Маркса, Индустриальная, Коксовая и Октябрьский проспект, - отметили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Планируется, что Индустриальную и Карла Маркса примут готовыми уже 7-8 октября. А единственным проектом, который перейдет на 2022 год, станет мост на улице Циолковского, его реконструкцию завершат в следующем дорожно-строительном сезоне.