В Нижнем Тагиле сдали уже 11 дорог, отремонтированных по проекту «БКД»

Единственным проектом, который перейдет на 2022 год, станет мост на улице Циолковского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сдали в эксплуатацию уже 11 объект, который отремонтировали в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Движение открыли по обновленному Серебрянскому тракту. Планируется, что в ближайшее время пройдет отсмотр участка на улице Энтузиастов.

- В настоящее время работы ведутся еще на четырех объектах, включенных в национальный проект в 2021 году. Среди них дороги на улицах Карла Маркса, Индустриальная, Коксовая и Октябрьский проспект, - отметили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Планируется, что Индустриальную и Карла Маркса примут готовыми уже 7-8 октября. А единственным проектом, который перейдет на 2022 год, станет мост на улице Циолковского, его реконструкцию завершат в следующем дорожно-строительном сезоне.