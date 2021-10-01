В Нижнем Тагиле завершились поиски пропавшей 12-летней девочки

Сейчас выясняется, где эти дни пропадала Марина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле завершились поиски 12-летней Марины Девкиной, которая ушла из дома по улице Дружинина около 19 часов 29 сентября после ссоры с дедушкой и не вернулась. С собой Марина взяла телефон, который все время был вне зоны действия сети. Ее поисками занимались волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Девочку-подростка нашли живой и невредимой.

- Найдена. Жива. Сейчас выясняется, где эти дни пропадала Марина. Позже стало известно, что она пришла к сестре, где и была задержана полицией, - коротко прокомментировали «КП-Екатерибург» в пресс-службе отряда.

Марина учится в МБОУ СОШ № 40, живет с бабушкой и дедушкой, которые являются ее опекунами. Раньше школьница никогда не пропадала, на учете в ПДН не состоит. Напомним, ранее стало известно, что двух 14-летних школьниц - Ангелину Ащеву и Ангелину Нигаматзянову, пропавших 23 сентября в Екатеринбурге, нашли в кафе в Челябинске. Девочки все это время путешествовали.