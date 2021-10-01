Свердловчанина обвиняют в использовании поддельных купюр

Полиция задержала молодого человека при получении конверта с поддельными деньгами в отделении почты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 21-летнего молодого человека обвиняют в приобретении и использовании поддельных купюр. Об этом сообщает прокуратура региона.

- По версии следствия, обвиняемый в мае 2021 года через своей аккаунт на одном из интернет-сайтов приобрел не менее шести поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом пять тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Житель Пышминского района оплатил доставку поддельных денег. Они пришли в его почтовый ящик письмом.

25 мая 2021 года уралец пришел в магазин в деревне Мельничная Сухоложского района и расплатился поддельной банкнотой. Продавец приняла ее и сдала обвиняемому сдачу. Злоумышленник забрал деньги, товар и скрылся. В это день свердловчанин сбыл все шесть поддельных купюр. Он предъявил их в магазинах и аптеке в разных населенных пунктах области.

Молодой человек купил еще семь фальшивых банкнот и 7 июня 2021 года сбыл их в магазинах и аптеках Екатеринбурга. Позже он приобрел еще десять поддельных пятитысячных купюр. Ненастоящие деньги пришли ему в отделение почты. При получении конверта уральца задержала полиция.

Жителя Пышминского района обвиняют по части 1 статьи 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ), части 3 статьи 30 и части 1 статьи 186 УК РФ (покушение на сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ). Молодой человек признал свою вину. Дело передали в суд.

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