В Нижнем Тагиле пропала 12-летняя девочка

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле пропала 12-летняя Марина Девкина. Девочка ушла из дома по улице Дружинина около 19 часов 29 сентября после ссоры с дедушкой и не вернулась. С собой у Марины телефон, который сейчас не доступен.

- На розыск несовершеннолетней ориентирован весь личный состав полиции, проводится комплекс оперативно - розыскных мероприятий. К поиску привлечены волонтеры. Проверяются места концентрации несовершеннолетних, торговые центры, магазины, расположенные на территории Нижнего Тагила, социальные сети, полицейские опрашивают одноклассников и знакомых девочки, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Марина учится в МБОУ СОШ № 40, живет с бабушкой и дедушкой, которые являются ее опекунами. Раньше школьница никогда не пропадала, на учете в ПДН не состоит.

Приметы: рост 160 - 165 см, худощавое телосложение, волосы прямые светло-русые, губы полные, глаза серые, картавит, на переносице шрам. Была одета: короткая куртка цвета кофе с молоком, белый капюшон, на замке спереди, брюки-трико черные, черные кроссовки, футболка молочного цвета с птичками.

Если вы знаете, где может находиться Марина, сообщите об этом в отдел полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: (3435) 97-65-02 или 02.