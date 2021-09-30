В Екатеринбурге зооспасатели сняли с многометровой сосны застрявшего на ней кота

Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

В Екатеринбурге зооспасатели сняли с дерева кота, который застрял на многометровой сосне и не мог спуститься самостоятельно. В «Зооспас» обратились работники храма святого блаженного Космы Верхотурского на улице Цыганской. Прибыв на место, спасатели быстро поняли, что кот не проявляет агрессии и спокойно идет на руки.

- Котик оказался благонравный, и когда увидел зависшего перед ним на верёвке спасателя, то принялся умываться, а то даже неловко вот так на людях не умытым. Этап снятия был элементарным, - рассказывает Евгений Зенков из «Зооспаса».

Как только пушистого спустили на землю, встал вопрос об его дальнейшей судьбе. Работники храма согласились на время приютить его в служебном помещении. Прихожане и сотрудники быстро разослали фотографии в местные чаты. Массовая рассылка помогла, оказалась, у животного есть хозяйка, которая живет неподалеку. Ей и вручили спасенного питомца.