В Кировграде сотрудник воспитательной колонии задержал преступника, который находился в розыске

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

В Свердловской области сотрудник воспитательной колонии Кировграда задержал преступника, который находился в розыске за совершение убийства. Все произошло вечером 29 сентября. Старший мастер УПМ Владислав Шац ехал домой после работы, когда заметил идущего по обочине мужчину. В нем узнал 35-летнего злоумышленника из ориентировки, который внешне совпадал по всем приметам.

- Владислав сообщил об этом в дежурную часть, и продолжил наблюдение за гражданином, в один момент он свернул с дороги в сторону карьера, Владислав, оставив автомобиль на обочине, побежал за ним, где произвел его задержание. В это время уже прибыли сотрудники полиции, - сообщили в ГУФСИН России по Свердловской области.

Во время задержания выяснилось, что мужчина прятал в рукаве левой руки нож и представлял опасность для окружающих. Полицейским удалось конвоировать его в служебный автомобиль.