Общественники проводят среди свердловчан опрос о работе полиции

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В городах Свердловской области общественники проводят среди жителей опрос о работе полиции. Участников опроса просят ответить на 37 вопросов, в том числе, куда обратится человек, если попал в беду и готов ли он в случае необходимости оказать помощь полиции.

- Общественное мнение - один из основных критериев оценки деятельности полиции, - рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. - Полученный срез мнения населения будет использоваться руководством Главка для совершенствования работы по защите граждан от криминальных посягательств, улучшения качества оказания госуслуг и ряда других показателей.

Для того, чтобы результаты опроса были объективными, в Екатеринбурге опросят тысячу жителей, в городах поменьше, таких, как, например Серов или Нижний Тагил - 500, а совсем в маленьких городах не больше 300 жителей. Мероприятие продлится до 23 октября.