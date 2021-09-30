В Екатеринбурге водитель легковушки столкнулся с машиной скорой помощи

Водителя легковушки, не пропустившего скорую, привлекут к ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге днем, 29 сентября, водитель легковушки столкнулся с машиной скорой помощи. Мужчина на Kia не пропустил медиков, не смотря на то, что они ехали с проблесковыми маячками.

- Водитель Kia двигался по улице 40-летия октября со стороны Уральских рабочих в направлении улицы Победы и допустил столкновение с Ford - машиной скорой медицинской помощи, которая двигалась по улице Победы со стороны Ломоносова в направлении Индустрии, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В Госавтоинспекции отметили, что водитель легковушки ехал на зеленый, однако в этом случае все равно должен был пропустить спецтранпорт с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.

- Госавтоинспекция напоминает, что водитель транспортного средства, не предоставивший законного права спецавтомобилю в приоритетном движении по полосе, привлекается к административной ответственности, - добавили в ГИБДД.

Нарушителю в таком случае грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 3 месяцев до 1 года.

По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал. При этом пока неизвестно находился ли кто-то в машине скорой помощи, попавшей в ДТП, или она ехала на вызов. В пресс-службе СМП Екатеринбурга обещали предоставить информацию позже.