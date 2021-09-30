В Екатеринбурге водитель Land Cruiser насмерть сбил женщину

Водитель слишком поздно заметил женщину, стоявшую на проезжей части Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

На дороге, ведущей к Ново-Свердловской ТЭЦ, вечером 29 сентября, водитель Land Cruiser насмерть сбил 42-летнюю женщину. Она скончалась от полученных травм до приезда медиков.

- Автомобилем управлял 48-летний мужчина, имеющий стаж вождения транспортными средствами 21 год, к административной ответственности не привлекался, привлечению к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ не подлежит. Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель был трезв, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Сотрудникам ГИБДД водитель иномарки рассказал, что женщина появилась на дороге неожиданно. В этот момент он ехал со скоростью около 40-50 км/ч и, как только заметил женщину, начал тормозить, но наезда избежать не удалось. В госавтоинпекции отметили, что на ней не было световозвращающих элементов, и на темной дороге мужчина за рулем Land Cruiser увидел пешехода слишком поздно.

На место ДТП выезжали руководители госавтоинспекции Екатеринбурга и также следственно-оперативная группа.

В ГИБДД напоминают всем участникам дорожного движения, что наезд на пешехода является одним из наиболее распространенных видов ДТП и в очередной раз просят водителей быть внимательными на дороге, а пешеходов - соблюдать правила безопасного поведения на дороге и использования световозвращающих элементов в темное время суток.