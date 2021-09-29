Жительницу Березовского приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство бывшего мужа

Инцидент произошел днем 24 июня 2020 года. Фото: Следственный комитет по Свердловской области
В Березовском суд приговорил 48-летнюю местную жительницу к 10 годам колонии общего режима за убийство бывшего мужа. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.
Бывшие супруги жили вместе в общежитии на улице Мира, хоть и развелись. Инцидент произошел днем 24 июня 2020 года. Женщина была пьяна и начала ссориться со своим 49-летним бывшим мужем.
- На почве ссоры подсудимая вооружилась ножом хозяйственно-бытового назначения, которым нанесла потерпевшему один удар в область груди, - говорится в сообщении.
Мужчина умер на месте. Женщина испугалась и, желая скрыть свое убийство, вложил нож в руку погибшего. Во время проведения следственных мероприятий правоохранители ее разоблачили. Суд признал местную жительницу виновной по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Женщина убила мужчину именно тем ножом, которым он резал картошку. Фото: Следственный комитет по Свердловской области
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что ссора между бывшими супругами произошла на бытовой почве.
- Достаточно сказать, что незадолго до описываемых событий у бывших супругов возник конфликт по поводу испортившейся рыбы, которая наполнила жилище неприятным запахом, а спустя некоторое время – новая ссора по поводу приготовления картофеля, - рассказал он.
Горелых отметил, что женщина убила мужчину именно тем ножом, которым он резал картошку.
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