В Екатеринбурге на реконструкцию Дома Ремезова выделили 6,4 миллиона рублей

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В Екатеринбурге планируют реконструировать объект культурного наследия Дом Ремезова, расположенный по улице Сакко и Ванцетти, 45. На работы из областного бюджета планируют потратить 6,4 миллиона рублей. Об это сообщает ИА «Уральский меридиан».

В здании проведут ремонтно-реставрационные работы по кровле и водосточной системе, заменят оконные и дверные заполнения, выполнят реставрацию фасадов. Кроме того, планируется восстановить лепной декор и исторический штукатурный слой. Работы должны закончить до 31 мая 2022 года.

Дом, о котором идет речь, построен в середине XIX века в стилевых формах классицизма. Автор проекта неизвестен. Владелец дома - екатеринбургский мастеровой Т.В. Ремезов.