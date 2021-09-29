В Кушве будут судить бухгалтера управляющей компании за хищение 2,2 млн рублей

Бухгалтера обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кушве в суд передали дело 38-летнего бухгалтера управляющей компании, которую обвиняют в хищении больше 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
Обвиняемая работала бухгалтером в управляющей компании «Родник». Они имела доступ к программе начисления зарплаты. По данным следствия, с января 2017 года по июль 2020 года жительница Кушвы умышленно завышала сумму, которую ей должны были выплатить. При этом она предоставляла не соответствующие действительности реестры главному бухгалтеру компании.
- Главный бухгалтер, доверяя сотруднице, не проверяла начисленные суммы и направляла платежные поручения в банк, - говорится в сообщении прокуратуры.
Чтобы никто не заметил преступление, обвиняемая после повторно заходила в программу и меняла цифры своей зарплаты на те, которые должны были быть. Краденые деньги она переводила на свой расчетный счет в банке.
Бухгалтера обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Женщина признала свою вину.
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