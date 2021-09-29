Из колледжа в Екатеринбурге эвакуировали всех людей

Эвакуация оказалась учебной. Фото: сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге из Уральского политехнического колледжа эвакуировали всех преподавателей и учащихся. Об этом сообщает сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

Учебное заведение находится на улице Ленина, 89. Перед зданием столпились люди.

Одна из учащихся колледжа Дарья Романова рассказала «КП Екатеринбург», что эвакуация началась в 11:30.

- Я тут учусь, и это была просто плановая эвакуация, - сообщила девушка.

Также Романова уточнила, что все учащиеся уже вернулись на пары.

Ранее, 22 сентября, прошла эвакуация в «Леруа Мерлен» на Базовом переулке. Всех сотрудников и посетителей вывели на улицу. В пресс-службе свердловского главка МЧС рассказали, что произошло ложное срабатывание пожарной эвакуации.