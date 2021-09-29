Мэрия обновит панораму Екатеринбурга на официальном сайте за три миллиона рублей

Фото: скриншот с сайта мэрии

Мэрия обновит панораму Екатеринбурга на официальном сайте города. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. На создание панорамы, согласно документам, потратят 3 миллиона 350 тысяч рублей. Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Город».

- Панорамная съемка проводится при помощи летательного аппарата с фотооброрудованием. Съемка должна производиться с высоты не менее 150 метров над землей. Места съемки не должны находиться ближе 100 метров к режимным объектам, - сообщается в требованиях к выполнению работ.

Снимки также необходимо будет сделать в хорошую погоду, когда не будет тумана, осадков и других погодных явлений. Всего необходимо будет сделать не менее шести снимков из разных районов города. Отдельно с пяти ракурсов нужно будет снять достопримечательности города.

Кто будет заниматься созданием снимка определят 8 октября.