В Асбесте мужчина в пьяной ссоре забил до смерти свою возлюбленную

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте 38-летний местный житель во время пьяной ссоры забил до смерти свою возлюбленную ровесницу. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

- На почве ссоры злоумышленник причинил ей многочисленные удары руками и ногами по туловищу и голове, - говорится в сообщении.

Инцидент произошел весной 2021 года. У женщины были множественные переломы ребер и повреждения внутренних органов. Она скончалась на месте. Ее сожитель скрылся.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что местный житель Асбеста уже был раньше судим. Преступника зовут Радик. Он всячески пытался скрыть свое претсупление.

- Покидая квартиру, где лежало бездыханное тело сожительницы, он открыл окна и двери, чтобы в помещении сохранялась прохлада. Знакомым же потерпевшей, которые по телефону интересовались у него, почему она длительное время не выходит на связь, он сообщал, что она уехала в Екатеринбург в частную клинику, - сообщил Горелых.

При этом конкретную больницу он не называл. Знакомые женщины обратились в полицию.

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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