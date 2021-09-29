Лучшей медсестрой региона стала сотрудница Центра здоровья Серовской больницы Гузель Нуртдинова

Фото: информационный портал Свердловской области

В Свердловской области выбрали лучшую медсестру. Конкурс прошел на площадке медицинского колледжа. Медсестрам, чтобы показать свои знания и навыки, нужно было выполнить теоретические и практические задания.

- Теоретические знания конкурсанты продемонстрировали, отвечая на вопросы тестовых заданий по основным аспектам медицинской профилактики, - рассказали в департаменте информполитики региона. - Выполняя практические задания, им предстояло выявить факторы риска развития неинфекционных заболеваний и провести обучение жителей правилам оказания первой помощи.

Лучшей по результатам конкурса стала медицинская сестра Центра здоровья Серовской больницы Гузель Нуртдинова. Второе место заняла сотрудница Центра здоровья Красноуфимской районной больницы Юлия Токарева, третье - медицинская сестра поликлиники Артинской центральной районной больницы Татьяна Бузмакова.

Отметим, что конкурс среди медицинских сестер проводится в регионе уже в девятый раз. Лучшую медсестру выбирают в рамках ежегодного областного конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!».