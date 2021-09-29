Закладчика из Березовского приговорили к 12 года тюрьмы

Осужденный фасовал запрещенные вещества в квартире подруги в Березовском Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском суд вынес приговор 31-летнему местному жителю Ивану Ротоносу, который был закладчиком. Ему назначили 12 лет в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Свердловской области.

- В ходе судебного разбирательства установлено, что березовчанин в целях получения легкого заработка решил «трудоустроиться» курьером в интернет-магазин по продаже наркотиков, - говорится в сообщении.

За год Ротонос сменил несколько магазинов, на которые работал. Он забирал партии наркотиков, фасовал их и раскладывал в тайниках. Оплата поступала ему в электронном виде. Мужчина конвертировал деньги в биткоины.

Осужденный фасовал запрещенные вещества в квартире подруги в Березовском. Там уже были заранее подготовлены весы и весь необходимый материал.

Ротонс перед задержанием успел расфасовать 87 упаковок общей массой больше 230 грамм с разными синтетическими наркотиками. 14 закладок он разместил под березами в районе теплоэлектростанции и при въезде в Березовский со стороны Екатеринбурга. Также силовики нашли в квартире его подруги 80 грамм марихуаны.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30 и частям 3, 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, группой лиц по предварительному сговору). Приговор еще не вступил в силу.

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