В Екатеринбурге жильцы многоэтажки добились выплаты компенсации из-за протекающей крыши

Пострадавшие жильцы получили компенсацию на общую сумму 150 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге 14 собственников квартир добились выплаты компенсаций из-за нарушений во время капитального ремонта. Все произошло в доме № 30 по улице Серафимы Дерябиной. Во время ремонта крыши несколько жилых помещений затопило.

- В ходе проведения ремонта крыши жилого дома произошло подтопление квартир во время дождя. В нескольких квартирах зафиксировано повреждение штукатурного слоя, обоев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ведомство провело проверку с привлечением специалистов Департамента государственного жилищного и строительного надзора и нашло нарушения. В адрес подрядчика внесли представление. А пострадавшие жильцы получили компенсацию на общую сумму 150 тысяч рублей.