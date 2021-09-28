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Общество28 сентября 2021 19:16

В Екатеринбурге жильцы многоэтажки добились выплаты компенсации из-за протекающей крыши

Несколько квартир затопило во время проведения капитального ремонта
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Пострадавшие жильцы получили компенсацию на общую сумму 150 тысяч рублей

Пострадавшие жильцы получили компенсацию на общую сумму 150 тысяч рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге 14 собственников квартир добились выплаты компенсаций из-за нарушений во время капитального ремонта. Все произошло в доме № 30 по улице Серафимы Дерябиной. Во время ремонта крыши несколько жилых помещений затопило.

- В ходе проведения ремонта крыши жилого дома произошло подтопление квартир во время дождя. В нескольких квартирах зафиксировано повреждение штукатурного слоя, обоев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ведомство провело проверку с привлечением специалистов Департамента государственного жилищного и строительного надзора и нашло нарушения. В адрес подрядчика внесли представление. А пострадавшие жильцы получили компенсацию на общую сумму 150 тысяч рублей.