Водитель сбил лося и съехал в кювет на трассе «Екатеринбург-Полевской»

Авария произошла 28 сентября 2021 года около 06:00. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе «Екатеринбург-Полевской» водитель Daewoo Nexia сбил лося, съехал в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- В результате ДТП получили ранения водитель и 43-летний пассажир автомобиля Daewoo Nexia, они осмотрены врачами скорой медицинской помощи, не госпитализированы, - говорится в сообщении.

Водитель в какой-то момент заметил лося, экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Авария произошла 28 сентября 2021 года около 06:00 на 40 километре трассы. Животное погибло.

У водителя Daewoo Nexia стаж вождения составляет 18 лет. Он не привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. На момент вождения он был трезв.

Водитель объяснил, что работает в Екатеринбурге на птицефабрике. По его словам, он ехал в сторону столицы Урала вместе с коллегой, который сидел на пассажирском сидении спереди. Мужчина за рулем в какой-то момент заметил лося, экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.

Лось погиб. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция напоминает, что осенью из-за миграции животных они могут выходить на проезжую часть. С начала 2021 года в Свердловской области произошло 477 наездов как на диких и домашних животных. При этом в результате 15 ДТП два человека погибли и 18 получили травмы разной степени тяжести. Наибольшее количество аварий с животными, в которых пострадали люди, произошли в темное время суток и в сумерки.

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