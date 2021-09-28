Конкурс среди привитых будет проходить еженедельно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле среди привитых от коронавируса разыграют билеты в учреждения культуры и спорта. Об этом рассказали в группе ВКонтакте администрации города.

Победители смогут бесплатно посетить цирк, драматический театр, филармонию, ФОК «Президентский», базу отдыха «Спартак». Кроме того будут разыгрываться абонементы в тренажерные залы, сертификаты на походы выходного дня и другие призы.

- Списки вакцинированных с 25 сентября по 1 октября лечебными учреждениями будут переданы в управление соцпрограмм и семейной политики, специалисты с помощью программы генератора случайных чисел определят 10 победителей, оповещать их будут сами, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Конкурс будет проходить еженедельно. Итоги первого розыгрыша подведут эту пятницу среди тех, кто поставил прививку от коронавируса с 25 сентября по 1 октября.