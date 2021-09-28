Житель Екатеринбурга умер после драки у кассы в «Магните»

Около кассы неизвестный вступил в конфликт с незнакомым ему 43-летним гражданином Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 43-летний местный житель умер от травм, полученных в драке у кассы в магазине «Магнит». Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

- Инцидент произошёл 22 июня 2021 года около 15:00 часов в магазине «Магнит», расположенном в доме № 6 по улице Ферганская в Екатеринбурге, - говорится в сообщении.

Подозреваемого ищут следователи и полиция. Фото: старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга

Около кассы неизвестный вступил в конфликт с незнакомым ему 43-летним гражданином. Он ударил пострадавшего рукой в голову. Подозреваемый скрылся, а мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачам не удалось его спасти. В августе он скончался.

Сейчас следователи устанавливают личность подозреваемого. Известно, что мужчина выглядел молодо, у него славянская внешность, среднее телосложение. У подозреваемого была короткая прическа и светло-русые волосы.

В городском УМВД отмечают, что информация об инциденте поступила в полицию в день происшествия. Следователи и полиция просят тех, кто знает что-то о личности подозреваемого, сообщить по телефонам: 8(343)210-95-36, 8(343)356-42-12 либо 102(02).

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