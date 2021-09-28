В Свердловской области ужесточили контроль за больными коронавирусом

Раз в неделю больницы будут отчитываться о тех, кто лечится дольше двух и трех недель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский Минздрав выпустил новый указ, согласно которому будут внимательнее следить за внесением данных пациентов с COVID-19 в реестр больных. Документ опубликован на сайте ведомства.

- Организовать ежедневный контроль за внесением сведений в регистр, - говорится в указе.

Документ обязывает главврачей больниц назначить ответственных лиц за передачу информации о ковидных больных в реестр. Кроме того, теперь нельзя переводить пациентов из реанимации без проведения телемедицинской консультации.

Раз в неделю больницы будут отчитываться о тех, кто лечится дольше двух и трех недель. Также поликлиники будут сообщать о летальности. Пациенты, которые скончались в первый день госпитализации, в реестр не попадут.

Помимо этого, каждую неделю будет проводиться сверка данных о вылечившихся и больных коронавирусом пациентах в регистре с данными из медицинских учреждений и из других систем. Отчет по выполнению приказа раз в неделю больницы будут отправлять Минздрав Свердловской области.

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