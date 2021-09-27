Крупный застройщик добился признания аварийной для старой трехэтажки в центре Екатеринбурга

Ранее суд отменил постановление мэра Александра Высокинского о сносе дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд признал аварийным жилой трехэтажный дом на улице Некрасова,8 в Екатеринбурге. Об этом «КП Екатеринбург» сообщил застройщик «Брусника», который добивался этого решения.

- Независимые эксперты установили, что общий износ дома на Некрасова, 8 на дату признания его аварийным составил 69%. К текущему моменту, по нашей оценке, этот показатель вырос до 75%, - говорится в сообщении.

Также застройщик считает, что жители, выступавшие против сноса дома, просто хотели получить больший размер компенсации. По словам «Брусники», судьба здания их не интересовала.

Из решения Ленинского районного суда следует, что в здании на улице Некрасова, 8 расположены 30 квартир. Последний раз капитальный ремонт в доме проводился в 1962 году. Само здание построено в 1924 году.

В 2020 году жители дома сумели доказать, что здание нужно отремонтировать, но не имеет критических повреждений. Суд тогда отменил постановление мэра Александра Высокинского о сносе дома. Администрация Екатеринбурга обжаловала это решение. Дело отправили в Ленинский районы суд.

Застройщик «Брусника» хочет построить на месте здания жилой квартал «На Некрасова».

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