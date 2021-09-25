На улице 8 Марта встали трамваи из-за столкновения мотоцикла и легковушки

ДТП произошло у трамвайных путей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня, 25 сентября, на улице 8 Марта произошла авария с участием мотоцикла.
- Рядом с улицей Большакова мотоциклист на полном ходу столкнулся с машиной, - рассказывают очевидцы. - К месту аварии приехала скорая, но помощь врачей не понадобилась. Мотоциклист выжил и не пострадал.
При этом из-за аварии на улице 8 Марта временно остановилось движение трамваев.
К месту ДТП прибыли сотрудники ГИБДД.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Движение трамваев временно остановилось.
Фото: Алексей БУЛАТОВ