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Происшествия25 сентября 2021 14:20

На улице 8 Марта встали трамваи из-за столкновения мотоцикла и легковушки

В аварии никто из людей не пострадал
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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ДТП произошло у трамвайных путей.

ДТП произошло у трамвайных путей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 25 сентября, на улице 8 Марта произошла авария с участием мотоцикла.

- Рядом с улицей Большакова мотоциклист на полном ходу столкнулся с машиной, - рассказывают очевидцы. - К месту аварии приехала скорая, но помощь врачей не понадобилась. Мотоциклист выжил и не пострадал.

При этом из-за аварии на улице 8 Марта временно остановилось движение трамваев.

К месту ДТП прибыли сотрудники ГИБДД.

К месту ДТП прибыли сотрудники ГИБДД.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение трамваев временно остановилось.

Движение трамваев временно остановилось.

Фото: Алексей БУЛАТОВ