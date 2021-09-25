В центре Екатеринбурга после массовой драки госпитализировали человека

Драка произошла в ночь с пятницы на субботу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По словам очевидцев минувшей ночью на улице Малышева, около торгового центра «Антей», произошла массовая драка, в котором пострадал как минимум один человек. Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося.

- Сотрудники территориального ОВД проводят проверку по факту конфликта, произошедшего в указанном месте, - поясняют в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Сейчас устанавливаются участники данного инцидента.

По данным полиции, машиной скорой помощи в больницу с места происшествия был доставлен один из граждан. Правда, вскоре он самостоятельно покинул ее.