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Происшествия25 сентября 2021 9:25

В центре Екатеринбурга после массовой драки госпитализировали человека

Полиция ищет участников конфликта
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Драка произошла в ночь с пятницы на субботу.

Драка произошла в ночь с пятницы на субботу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По словам очевидцев минувшей ночью на улице Малышева, около торгового центра «Антей», произошла массовая драка, в котором пострадал как минимум один человек. Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося.

- Сотрудники территориального ОВД проводят проверку по факту конфликта, произошедшего в указанном месте, - поясняют в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Сейчас устанавливаются участники данного инцидента.

По данным полиции, машиной скорой помощи в больницу с места происшествия был доставлен один из граждан. Правда, вскоре он самостоятельно покинул ее.